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Galatasaray'dan yılın bombası Artem Dzyuba!

Golcü arayışını hızlandıran Galatasaray, Rus takımlarından Zenit'te top koşturan dünyaca ünlü golcüArtem Dzyuba'ya kanca attı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 02:22
Galatasaray'dan yılın bombası Artem Dzyuba!

Yeniakit.com.tr- Forvet arayışlarını hızlandıran Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Rota tekrar Dzyuba'ya çevrildi!

Alan ve Pato transferlerinden bir türlü sonuç alamayan Galatasaray rotayı tekrar Rusya'ya çevirdi. Galatasaray kurmayları Rusya ekiplerinden Zenit'te oynayan 30 yaşındaki golcü oyuncu Artem Dzyuba'ya talip olduğu iddia edildi.

Artem Dzyuba bu sezon Zenit formasıyla 23 maçta 10 gol atarken 7 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak:Yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 02:22
  1. Galatasaray
  2. Zenit
  3. Artem Dzyuba
  4. Rusya

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