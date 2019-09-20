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Galatasaray'dan yeni sponsorluk anlaşması

Sarı-kırmızılı kulüp, Magdeburger Sigorta ile forma kol sponsorluk anlaşması imzaladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Ülkemizin geçici süreliğine içinde olduğu duruma rağmen Galatasaray sponsorluk desteğini yitirmedi. Giderek artırdı."

20 Eylül 2019 Cuma 15:02
Galatasaray'dan yeni sponsorluk anlaşması

Galatasaray Kulübü, Magdeburger Sigorta ile forma kol sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine GalatasarayKulübüBaşkanıMustafaCengiz, başkan yardımcıları YusufGünay, Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar, BOR Holding Başkanı Özgür Cem Hancan ve yönetim kurulu üyesi Zafer Uçar katıldı.

Törende konuşan Mustafa Cengiz, sponsorluk çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Ülkemizin geçici süreliğine içinde olduğu duruma rağmen Galatasaray sponsorluk desteğini yitirmedi. Giderek artırdı. 2016-17'de 177, 2017-2018'de 112 milyondan 2018-2019'da 180 ve 2019-2020'de 215 milyona doğru gidiyoruz. Mutluluk verici, gurur duyuyoruz." dedi.

Sponsorlukların sportif başarıların taçlandırılması olduğunu anlatan Cengiz"Bizlere Türkiye ve uluslararası çapta ilginin sonucu. Magdeburger'e teşekkür ediyorum. Geçen yıla 74'ten 82'ye çıktı. 6 milyon 550 bin bedelinde sponsorluk sağladılar. Özellikle sponsorluklarda faaliyet gösteren bütün yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkese değer veriyoruz"

Sponsorları verdikleri destek üzerinden değerlendirmediklerini anlatan Cengiz, şunları söyledi:

"Biz gerçekten az verdi ya da çok verdi diye ayırmıyoruz. Bunu sporcularda da yapıyoruz. Çok düşük bedelle transfer ettiğimiz, 10 binlerin karşıladığı futbolcuyu da bir fotoğraf karesine alıp servis ediyoruz. Sponsorlarımızı da kategorize etmiyoruz. Ana sponsorlarımız var, ikinci sponsorlarımız var. Herkese değer veriyoruz. Mümkün olduğu kadar burada bulunmaya çalışıyoruz."

"Umarım bu iş birliği sadece bu yılla bağlı kalmaz"

BOR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ise başarılı bir spor kulübüne sponsor olmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Sponsorluk aşamasında değerli çalışma arkadaşlarımızın verdiği destekten ve her zaman zarif davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Umarım bu iş birliği sadece bu yılla bağlı kalmaz, uzun yıllar çalışma fırsatı buluruz." ifadelerini kullandı.

Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Zafer Uçar da şirketin 1844'teAlmanya'da kurulduğunu hatırlatarak, "Galatasaray ile uzun yıllar birlikte olmak istiyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ni alana kadar devam ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardındanMustafa Cengiz ile Özgür Cem Hancan sponsorluk sözleşmesine imza attı. 

Başkan Cengiz, Hancan ile Uçar'a Galatasaray forması hediye etti.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 15:02
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