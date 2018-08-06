Galatasaray'dan Vida'ya resmi teklif!

Gazeteci Atilla Türker, Dursun Özbek döneminde futbol direktörü Cenk Ergün imzasıyla Vida'ya yapılan resmi teklifin belgesini yayınladı. Teklifte serbest konumda olan Vida'ya 3,5 milyon dolar imza parası önerildiği görülüyor. 3,5+1 yıllık sözleşme önerilen Vida'ya yarım sezon için 1 milyon 875 bin euro, kalan sezonlar için ise yıllık 3 milyon 750 bin euro teklif edilmiş.

Bütün bunlara ek olarak Hırvat stopere maç başı ve performans primleri, Türkiye'den Hırvatistan'a 1. sınıf uçak biletleri, sözleşme süresi boyunca kullanabileceği özel araba verilmesi vadedilmiş.

G.SARAY İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 3,5 MİLYON EURO FARK VAR

Galatasaray'ın teklifi ile Vida'nın 'Evet' dediği Beşiktaş sözleşmesi arasında toplam 3 milyon 475 milyon euro fark bulunuyor. Galatasaray'ın 4,5 yılda ödemeyi kabul ettiği bedel toplam 19 milyon 875 bin euro iken Beşiktaş için bu rakam 16 milyon 400 bin euro. İki rakama da imza ücretleri dahil.

VİDA BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ! NE KADAR KAZANIYOR?

Galatasaray'ın teklifine rağmen Beşiktaş'ı seçen Vida geçen sezonun ikinci yarısında 1,5 milyon euro aldı. Gelecek sezonlarda ise Vida sırasıyla 3.2 milyon euro, 3.3 milyon euro, 3.4 milyon euro ve 3.5 milyon euro kazanacak.

Siyah-beyazlı kulübün Vida'ya ödediği imza parası da 1,5 milyon euro.

İşte Cenk Ergün imzalı o teklif mektubu