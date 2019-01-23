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Galatasaray'dan transfer açıklaması

- Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasından:- "Karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir"

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
Galatasaray'dan transfer açıklaması


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı takıma uygun futbolcu arayışlarının sürdüğünü ve karşılarına profesyonel dünyanın umulmadık zorluklarının çıkabildiğini bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir. Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir. Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesi istendi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
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