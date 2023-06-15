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Spor Galatasaray'dan transfer açıklaması
Spor

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-15 00:19:00 -
Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, katıldığı programda transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Ajans 1905'e özel açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

"Bağımsız bir şirkete karakter analizi yaptırıyoruz. Icardi'nin ilk zamanlarında çok dalga geçtiler ama raporda çok iyi bir insan olduğu yazıyordu. Aile hayatındaki problemler de yazıyordu. 17-18 sayfalık rapor. Komşusuyla bile konuşulan rapor vardı içinde. Mauro ile biz de birkaç kez görüntülü görüştük ve gelme kararını aldılar. Maaş konusunda ise Mauro Icardi, "Galatasaray'dan başka bir yere gitmeyeceğim" dediği için bize çok büyük kolaylık sağladı PSG ile anlaşma aşamasında."

"Nara İstanbul'a geldi"

"Wanda Nara, İstanbul'a geldi, 2 gün kaldı. Uçakta aksaklık oldu, 8 saat bekledi. Zaten o bekleyince çok umutlandım. İyi ağırlamak için çalışmalar yaptık, ince düşünülmüş hediyeler hazırladık, kulübün naif olduğunu anlatmak istedik."

"Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler var"

"Açık konuşayım, Icardi'ye Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler var. Sponsorlar hariç kendim dahil onu almak için her şeyi seferber ediyoruz."
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Talisca takip ediliyor mu?

"O kadar çok isim yazılıyor ki. Talisca henüz gündemimizde yok. Tsimikas gündemimizde değil. Merih gündemimizde değil. Dzeko yok. Lukaku, Naby Keita, Lucas Hernandez bunların hiçbirisi gündemimizde yok."

"Felix olmaz"

"Joao Felix, %100 olmayacak bir transfer. Kiralama ücreti bizim transfer bütçemiz. Tielemans'ın menajeri beni aradı, 300 bin yorum gelmiş Okan Buruk'un esprisinden dolayı. Bize başka bir oyuncu önerdi. Tielemans listemizde yok"

"5-6 transfer yapacağız"

"Nelsson ve Boey'un kaldığını düşünürsek ve kiralıkların durumuna bağlı olarak 5-6 transfer yapacağız. Gidenlere göre rakam değişebilir."

"Bir tane leke bulamazsınız"

'Şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helal demiştim. Bakın biz çok ilkeli duruş sergiledik. Bizden başka kimse 'Benim lehime hata yapıldı açıklansın' demedi. Herkes her şeyi dibine araştırsın. Araştırmayan namert olsun. Bir tane leke bulamazsınız. "Neden Türk medyası, 'Erden Timur açıklasın' diyor da 'Ali Koç açıklasın' demiyor. Seçimlerden sonra açıklayacaktı, açıklasın. Herkes her şeyi araştırsın, her şeyi soruştursunlar. Bir tane leke bulamazlar."

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