Galatasaray'dan Tiemoue Bakayoko için Londra çıkarması Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, Fernando ve Ndiaye’den boşalan bölgeyi Bakayoko ile doldurmak istiyor.

Galatasaray, Fernando ve Ndiaye’den boşalan orta sahaya güçlendirmek için gündemine aldığı Tiemoue Bakayoko için resmi girişimler başladı. Chelsea’de forma giyen Bakayoko’yu kiralamak isteyen sarı-kırmızılı takımda idare menajer Şükrü Hanedar, İngiliz ekibi ve oyuncu ile görüşmek adına Londra’nın yolunu tuttu. Bu transferde somut ve hızlı adımlar atılması adına İngiltere’ye giden Hanedar, Chelsea kulübüne 1.5 milyon Euro’luk kiralama bedeli ile resmi teklif sunarken, İngilizleri ikna etmeye çalışıyor.

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