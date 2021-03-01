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Spor Galatasaray'dan TFF'ye talepte bulunacak
Spor

Galatasaray'dan TFF'ye talepte bulunacak

Galatasaray teknik ekip ve oyuncuların Türk Telekom Stadı'nın zemininden şikayetçi olması sonrası TFF'ye iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynama talebinde bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 19:50:00 -
Galatasaray'dan TFF'ye talepte bulunacak

Galatasaray, teknik ekip ve oyuncuların Türk Telekom Stadı'nın zemininden rahatsız olması sebebiyle maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için TFF'ye başvuru yapacak.

Sivasspor maçı Olimpiyat Stadı'nda oynanabilir

Yapılacak olan teklif kabul olursa Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasındaki Sivasspor maçı itibari ile ev sahibi olduğu maçları Olimpiyat Stadı'nda oynayabilecek.

Fatih Karagümrük'e ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi Finali'ne de ev sahipliği yapacak.

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