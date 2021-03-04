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Spor Galatasaray'dan TFF'ye çok sert tepki
Spor

Galatasaray'dan TFF'ye çok sert tepki

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Galatasaray'da Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'ye çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 17:52:00 -
Galatasaray'dan TFF'ye çok sert tepki

Sarı-kırmızılı camia MKE Ankaragücü yenilgisi sonrası hakem ve VAR kararlarına isyan ederken, Başkan Cengiz, bugün Şampiyonlar Ligi formatı için gittiği TFF ile olan toplantıda Nihat Özdemir ile de ayrıca görüştü.

Yaklaşık 1 saat içeride kalan Mustafa Cengiz'in Özdemir ile dünkü karşılaşmayı konuştuğu ve hakemlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Haksızlığa uğradıklarını savunan ve bu durumdan rahatsız olduklarını ifade eden Cengiz, daha sonra TFF Riva Tesisleri'nden ayrıldı.

"Bu düzeni kuranlar şeytani..."

Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı;

"Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik. Endişelerimizi ve kaygılarımı ilettik. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama, biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik."

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