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Galatasaray’dan TFF 2.Lig ekibi İnegölspor’a transfer oldu!

Transfer döneminin son gününde Galatasaray'da forma giyen Birhan Vatansever TFF 2.Lig ekibi İnegölspor'a trasnfer oldu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 01:16
Galatasaray’dan TFF 2.Lig ekibi İnegölspor’a transfer oldu!

İnegölspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Birhan Vatansever'i 1 yıllığına kiraladı. 

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Mustafa Arıcı, "Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar elimizden gelen çalışmayı yaparak takımımızı oluşturduk. Bugün de transferin son günü orta saha oyuncusu Birhan Vatansever'i Galatasaray'dan 1 yıllığına kiraladık. Artık takımımıza destek zamanı. İnşallah güzel bir sezon geçirip, sezon sonu hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşırız. Taraftarlarımızdan tek istediğimiz tüm maçlarımızda tribündeki yerlerini alarak takımımıza destek versinler. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. 

Birhan Vatansever ise, "İsmail hocanın olduğu her yerde ilk hedef şampiyonluktur. İnşallah bu sene bunu gerçekleştireceğiz. İnşallah burada güzel bir sezon geçiririm. Tekrar geri hazır bir şekilde dönerim. Taraftarlarımız bizi desteklesinler. Şampiyon olmak için bir kadro kuruldu. Onların da desteğiyle bu işi başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 01:16
  1. Galatasaray
  2. İnegölspor
  3. TFF 2. Lig
  4. Birhan Vatansever

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