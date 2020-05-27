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Spor

Galatasaray'dan Taffarel'e şartlı evet

Galatasaray yönetimi geri dönmek için mesaj yollayan Brezilyalı antrenör Claudio Taffarel'den fedakarlık yapmasını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:55:00 -
Galatasaray'dan Taffarel'e şartlı evet

G.Saray'da Hasan Şaş'ın ayrılığı sonrasında gözlerin çevrildiği diğer antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ile ligi bitirecek olan teknik direktör Fatih Terim, sezon sonu ise değişime gidiyor.

Sağ kolu Şahin ile devam edecek olan İmparator, eski futbolculardan Riera ve Elmander'e onay verirken kulübe sürpriz bir mesaj geldi. Bir yıl önce ayrılan Claudio Taffarel'in G.Saray'a dönmek istediği öğrenildi.

HERKESE İNDİRİM ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılı camiada çok sevilen ve şu an Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörlüğü yapan Brezilyalı efsane kaleciye, G.Saray'da çalışırken aldığı aylık 20 bin Euro'nun ödenemeyeceği bildirildi.

Salgın sonrası futbolculardan indirim talep eden yönetim, Taffarel'den de geri dönmesi için maddi fedakarlık bekliyor. 

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