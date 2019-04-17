0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi Martin Odegaard

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Norveçli orta saha oyuncusu Martin Odegaard'a kanca attı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 13:21
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi Martin Odegaard

Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Sarı Kırmızılılar sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Younes Belhanda'nın yerini doldurmak için harekete geçti ve Norveçli orta saha oyuncusu Martin Odegaard'ı gündemine aldı.

6 milyon Euro

Real Madrid'in Martin Odegaard'ı 6 milyon euro karşılığında elden çıkarmanın planlarını yapıyor. Galatasaray'ın Real Madrid'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götüreceği öğrenildi. Real Madrid ise oyuncuyu bonservisiyle göndermek istiyor.

Vitesse'nin sezon başında Real Madrid'den kiraladığı Odegaard bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada toplam 8 gol atıp 8 asist yaptı.

Transfer açıklaması geldi

Vitesse'de forma giyen Norveçli '10' numara İspanyol basınına yaptığı açıklamada artık kariyerinde değişikliğe gitmek istediğini ve sezon sonu Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini belirtti. Odeaard, "Sezonu Vitesse'de güçlü bir şekilde bitirmek istiyorum. Sezon sonu bir karar vereceğim. Henüz 20 yaşındayım ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bonservisi Real Madrid'de

2015 yılında Norveç ekibi Stromsgodset Toppfotball'dan Real Madrid'in alt yapısı Castilla'ya 2 milyon 800 bin euro karşılığında transfer olan Odegaard 2 yıl Real Madrid Castilla'da forma giydikten sonra 2017 yılında Hollanda'nın Heerenveen takımına transfer oldu.

Akşam

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 13:21
  1. Galatasaray
  2. Martin Odegaard
  3. Real Madrid
  4. Norveç
  5. Vitesse

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
    1. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    3. "Çin'in eski büyüme patikasına geri..
    4. Başkan Kayda’dan Türk Eğitim-Sen’e..
    5. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde..
    6. Günün ilk yarısında en çok değer..
    7. Günün ilk yarısında endekslerin..
    8. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    9. Kars’taFETÖ/PDY’DEN 1 kişi gözaltına..
    10. Borsada günün ilk yarısı (1)
    11. Alman hükümeti bu yıl için büyüme..
    12. Borsada günün ilk yarısı (2)
    13. Günün ilk yarısında şehir..
    14. Mersinli balıkçılar sezonu buruk..
    15. Başkan Kibar, Fatsa Belediyespor’u..
    16. Kuzey Kore nükleer tesisinde canlanma
    17. Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 4...
    18. 'Türkiye’de ve dünyada zengin edebiyat..
    19. Sinop’ta yunus ölümleri artıyor
    20. Feghouli ve Semih Kaya’nın sağlık..
    21. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer..
    22. Giresun’da paniğe yol açan patlamada..
    23. CHP'den skandal hamle! AK Parti..
    24. Yunan’ın Pontus hayali
    25. Fenerbahçe'de Moses şoku! 2 hafta yok
    26. Rize Valiliği telefon..
    27. YYÜ’de “Milli Mücadelenin 100. Yılı”..
    28. Aşkı uğruna Fransa’dan Batman’a..
    29. Abbasoğlu, Arcaklıoğlu ve Akağaç’tan..
    30. Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor..
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Erdoğan talimat verdi! Sıfır tolerans
    Erdoğan talimat verdi! Sıfır tolerans
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı