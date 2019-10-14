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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı Hakan Çalhanoğlu

Ocak ayında kadrosuna takviye yapacak olan Galatasaray, Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na kanca attı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:41
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı Hakan Çalhanoğlu

Milan'ın gözden çıkardığı yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'ın 6 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu hamlesi

Orta sahada etkili, şut atan ve mücadele eden bir 10 numara arayışına çıkan Fatih Terim’in milli takımdan öğrencisi olan Hakan Çalhanoğlu’nu gözüne kestirdiği öğrenilirken, sarı kırmızılı yönetimin Milan’a 6 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Serie A’da bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayan ve sık sık taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kalan Hakan’ın Galatasaray’a gelmeye son derece sıcak baktığı anlaşılırken, Boban’ın 6 milyon euro’luk öneriyi kabul etmediği kaydedildi.

2017 yılında Bayer Leverkusen’den 22 milyon euro’ya transfer edilen Hakan Çalhanoğlu için daha yüksek teklif bekleyen Milan şimdilik beklemeye geçerken 25 yaşındaki milli futbolcunun yanı sıra Biglia, Suso, Castillejo, Ricardo Rodriguez, Calabria ve Borini’nin de gözden çıkarıldığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 12:41
  1. Galatasaray
  2. Hakan Çalhanoğlu
  3. Milan
  4. İtalya Serie A

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