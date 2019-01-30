Galatasaray'dan sürpriz transfer!

Forvet transferi dışında savunmasına da takviye yapmak isteyen Galatasaray'a Belçika'dan sürpriz bir iddia geldi.

Belçika'nın Lavenir sitesinin haberine göre Galatasaray, Standard Liege forması giyen Kongolu savunmacı Christian Luyindama ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bonservisine 8 milyon euro

Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağladığı ve Standard Liege de transfer için 8 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Aralık ayının başından beri izlemede

Sarı kırmızılı takımın, Luyindama'yı Aralık ayının başından beri izlediği ve transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Christian Luyindama'ya geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Krasnodar takımından 5.5 milyon euro teklif gelmiş ancak Liege kabul etmemişti. (Sporx)