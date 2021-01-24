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Spor Galatasaray'dan sürpriz transfer
Spor

Galatasaray'dan sürpriz transfer

Galatasaray'ın forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Mostafa Mohamed’i kadrosuna katacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 22:31:00 -
Galatasaray'dan sürpriz transfer

Galatasaray, yılan hikayesine dönen Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Fatih Terim’in listesindeki forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Mostafa Mohamed’in kısa süre içerisinde Galatasaray'a katılacağı iddia edildi. Mısır basınından KORAON'un son dakika haberi göre Galatasaray ile Zamalek transfer görüşmelerinde sona geldi ve taraflar anlaşma sağladı.

2 milyon dolar bonservis, 1.5 yıllık kiralık sözleşme

Zamalek Kulübü'nün 48 saat içerisinde Mohamed'in yerini dolduracağını ve 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferine onay vereceği aktarıldı. Galatasaray'ın 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı Mohamed için Zamalek'e 2 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

Profesyonel kariyerinde 58 maça çıkan Mohamed, rakip filelere 35 gol bırakmayı başardı. Bu sezon Mısır Premier Lig'de 2 maça çıkan genç yıldız 2 gol attı. Mısır A Milli Takım formasını 4 kez giyen fakat skor üretemeyen Mohamed'in piyasa değeri 2.5 milyon euro.

'Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi'

Yaz transfer döneminde adı Türkiye'den Fenerbahçe ile anılan Mohamed; o zaman France Football'dan Nabil Djellit'e yaptığı açıklamada, "23 yaşındayım ve artık öne çıkıp Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum. Diğer Mısırlı oyuncular Trezeguet ve Elneny gibi ben de Türkiye'ye transfer olup, o büyük ligde gelişim sağlamak istiyorum. Benim amacım sadece işimi yapmak" ifadelerini kullanmıştı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Zamalek'e 2.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu fakat 3-4 milyon Euro seviyelerinde teklif beklediği aktarılan Zamalek'in reddettiği iddia edilmişti.

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