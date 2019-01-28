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Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi Ze Luis! Resmi teklif yapıldı

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Spartak Moskova'da forma giyen Ze Luis'i transfer etmek için girişimlere başladı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:33
Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi Ze Luis! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray'da herkes forvet transferini beklerken ortaya bomba bir belge çıktı.

Cimbom daha önce sözlü teklif ilettiği Ze Luis için Rus kulübü Spartak Moskova'ya yazılı bir teklif yolladı.

Cuma günü İstanbul'da kalarak takımla birlikte İzmir'e gitmeyen İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar'ın Yeşil Burun'lu golcü Ze Luis için Spartak Moskova'ya 7.5 milyon Euro'luk bir teklif ilettiği ortaya çıktı.

3 taksitlik öneri

Şükrü Hanedar imzasıyla Spartak Moskova Kulübü'ne gönderilen teklif mektubunda Cimbom'un, oyuncunun bonservisi için 7 milyon 500 bin Euro'yu ödemeyi taahhüt ettiği gözlendi.

Bu rakamın 3'te 1'lik kısmının 28 yaşındaki forvetin lisansının çıkmasının ardından Rus kulübüne aktarılacağı, ikinci taksit olan 2 milyon 500 bin Euro'luk kısmın Ekim 2019'da, son taksitin ise Nisan 2020'de ödenebileceği belirtildi. Mektubun cuma günü gönderilmesi de dikkat çekti.

(Fotomaç)

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:33
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Galatasaray
  4. Ze Luis
  5. Spartak Moskova
  6. Rusya

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