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Spor

Galatasaray’dan sert tepki: Allah hesabını sorar yazıklar olsun

Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Galatasaray'da yönetici Mahmut Recevik, maçın ardından sosyal medya hesabından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 00:04:00 -
Galatasaray’dan sert tepki: Allah hesabını sorar yazıklar olsun

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Rizespor'a 2-0 mağlup oldukları maçta verilen kararlar nedeniyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Uğurlu'nun daha önce de aleyhlerine hata yaptığını belirten yönetici, "Yaşar Kemal Uğurlu'yu geçen sene Hatay'dan anımsıyoruz. Sahanın dışından gelen topa gol vermişti. Yukarıda Allah var, hesabını sorar." dedi.

"Yazıklar olsun"

İki sakatlığın olduğu pozisyonda da kart çıkmadığını belirten Recevik, "Muslera'nın ayağı kırıldı, Andone sedye ile çıkıp sakatladılar, iki pozisyonda sarı kart bile verilmedi. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

 

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