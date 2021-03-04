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Spor Galatasaray’dan Rıdvan Dilmen'e olay gönderme
Spor

Galatasaray’dan Rıdvan Dilmen'e olay gönderme

Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rıdvan Dilmen'e ve Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunarak, "Zorlu'k var, yardımcı'lar var, şeytan'lık var ama bir tek adalet yok!" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 02:01:00 -
Galatasaray’dan Rıdvan Dilmen'e olay gönderme

Galatasaray cephesinde kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakem yönetimine tepkiler çığ gibi büyüyor. Arda Turan, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in "Adalet" çağrısından sonra Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar da Twitter hesabından bir paylaşım yaparak bu çağrıya destek verdi.

"Şeytan" göndermesi

Şükrü Hanedar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Fenerbahçe ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e göndermede bulundu. Hanedar, "Zorlu'k var, yardımcı'lar var, şeytan'lık var ama bir tek adalet yok!" dedi. Galatasaraylı yöneticinin yaptığı paylaşım taraftarlardan binlerce yorum ve beğeni aldı.

 

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