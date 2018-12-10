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Galatasaray'dan plaket açıklaması

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi, konuk ekibin başkanı Hasan Kartal'a plaket dakdim edilmesine ilişkin yapılan eleştirilere cevap verdi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 20:06
Galatasaray'dan plaket açıklaması

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Çaykur Rizespor maçından önce, konuk ekibin başkanı Hasan Kartal'a plaket dakdim edilmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa kupalarından edinilen bir gelenek olarak hem uluslararası hem de ulusal maçların öncesinde, tüm rakiplere maç günü anısı sunulduğu belirtildi.

"Hasan Kartal'a yakıştıramadık"

Rakip takım yöneticileriyle yenilen yemekte, maç gününe mahsus söz konusu plaketin, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a da verildiği aktarılarak, "Bu paylaşımın yaşandığı son rakibimiz Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal'ın, maçın ardından Galatasaray'ı hedef alan haksız açıklaması, camiamızda tepkiyle karşılanmıştır. Sporda adil yönetim ve şeffaflık talebimizi, 'Galatasaray'ın işine gelmediği için bağırıyor.' düzeyinde yorumlamasını, konuk başkan Hasan Kartal'a yakıştıramadık." denildi.

Bundan sonra da uygulamanın devam edeceği aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu arada, bir kısım fırsat kollayıcının, yönetimimizi hedef alması ise şaşırtıcı olmamıştır. Bir dostluk, bir anı, bir misafirperverlik geleneğini, 'Saygısız rakibi ödüllendirme.' olarak gören zihniyet ve yorumları, Galatasaray camiasının takdirine bırakıyoruz. Galatasaray, her zaman 'rakibe saygı, kendine saygı' ilkesiyle, kuruluşundan bu yana genlerinde bulunan dostluk ve misafirperverlik içinde, sahada kıyasıya mücadelesine devam edecektir."

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 20:06
  1. Çaykur Rizespor
  2. Hasan Kartal
  3. Galatasaray
  4. Rizespor

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