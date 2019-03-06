Galatasaray'dan Onur Kıvrak bombası! Terim devreye girdi

Onur Kıvrak'ın futbolu bıraktığını açıklaması spor kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı. 31 yaşındaki kaleci Trabzonspor'la yaşadığı anlaşmazlığın ardından flaş bir karar aldı.

Onur, karar sonrası ''Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım'' ifadelerini kullanmıştı.,

Trabzonspor'u şikayet iddiası

Trabzonspor'dan 3 milyon 150 bin euro alacağı bulunan Onur Kıvrak'a bu paranın 500 bin euro'su peşin olarak ödendi, gerisi ise vadeye yayıldı. Kadro dışı kaldıktan sonra kış transfer döneminde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Onur Kıvrak'ın, bordo mavili kulübü şikayet ettiği iddia edilmişti..

Kıvrak'ın, bu vadenin zamanının belirsiz olduğu gerekçesiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na Trabzonspor'u şikayet ettiği ifade edildi.

"Trabzonspor'a adamlık yaptım"

Daha sonra yerel basına açıklamalar yapan Kıvrak, dün yerel basına yaptığı açıklamada ise, "Trabzonspor’u UCK’ya şikayet etmedim. Oynamadığım sürenin parasını nasıl alıp da kulübü şikayet edeyim? Avukatımda benim imza yetkim var. İşi yasallaştırdı. Trabzonspor’a adamlık yaptım. Transfer yasağı koydurmadım." şeklinde konuşmuştu.

İstanbul'a transfer yapıyor

Tüm bu gelişmelerin ışığında Onur'un futbolu bırakma kararını değiştirebilecek bir hamle gerçekleşti. Öyle ki tecrübeli eldiven için devreye giren ilk isim Fatih Terim oldu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Galatasaray'da Fatih Terim'e göre Muslera olmazsa olmaz ilk isim. Fakat Uruguaylı kaleci arkasında kendisini zorlayacak bir isim olmadığı için performans düşüklüğü yaşıyor. Terim, gelecek sezon için Muslera'yı sıkıştıracak, ona "Sen yoksan ben varım" diyecek yedek arıyor. Gündeme gelen isimse "Futbolu bıraktım" diyen Onur Kıvrak...

"Futbolu bırakmak için erken bir yaş"

Terim'in Onur'a "30, veda için erken bir yaş… Fikrin değişirse haberim olsun" diye mesaj gönderdiği iddia edildi.

Galatasaray'da yedek kaleci Hatayspor maçı performansı sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Hatayspor'un 2-0'dan geri döndüğü karşılaşmada Çipe, yediği hatalı golle sarı kırmızılı taraftarlar tarafından da topa tutulmuştu.