Galatasaray'dan olay paylaşım! Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray sosyal medyadan VAR tartışmaları çerçevesinde dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin yankıları sürerken Galatasaray, resmi sosyal medya hesaplarından, sezon başından bu yana kendi maçlarında yapılan VAR hatalarını yayınladı. Galatasaray, önceki gün VAR kayıtlarını talep ettiği MHK görüşmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapmış ve "#VarKayıtlarıYayınlansın" hashtag'i başlatmıştı. Galatasaray'dan bir VAR paylaşımı daha Sarı kırmızılı kulüp, resmi Twitter hesabından, bir paylaşım daha yayınladı. Paylaşımda, "TeknolojiVARadaletYOK!" denildi. İşte Galatasaray'ın yaptığı VAR paylaşımı:

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