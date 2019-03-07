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Galatasaray’dan o iddialara ilişkin açıklama

Galatasaray Kulübü, bazı futbolcular ile sezon sonu yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı.

07 Mart 2019 Perşembe 16:14
Galatasaray’dan o iddialara ilişkin açıklama

Galatasaray Kulübü, bazı futbolcular ile sezon sonu yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Son günlerde yazılı ve dijital medya organlarında yer alan, futbol takımımızın bazı oyuncuları ile yolları ayırma kararı alındığı ve önümüzdeki sezonun kadro planlamasında yer almadıkları yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Takımımızın 22. Şampiyonluk hedefine yürüdüğü bu günlerde ısrarla gündeme getirilen bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:14
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