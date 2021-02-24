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Spor Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması
Spor

Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, devre arası transfer döneminde Zamalek'ten kiralanan Mostafa Mohamed ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 17:28:00 -
Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mısır basınına yaptığı açıklamada Zamalek'ten kiralanan Mostafa Mohamed'in bonservisini bu yıl içinde alacaklarını belirtti.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Zamalek'ten kiralanan ve kısa sürede sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mostafa Mohamed için açıklamalarda bulundu. Abdurrahim Albayrak, FilGoal'e yaptığı açıklamalarda Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınmasına ilişkin de önemli bilgiler verdi.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın Mısır basınına Mostafa Mohamed'in durumuna ilişkin yaptığı açıklamalar:

"Salı günü takımlaydım. Mostafa Mohamed ile de konuştum. Bana 'baba' diye hitap ediyor. Seviyesinden çok memnunum. Bütün Türkler onu çok seviyor. Türkçe öğrenmeye de başladı"

"Kesinlikle satın alma maddesini devreye sokacağız. Bu yıl içinde bonservisini alacağız"

"Kendisi Metin Oktay gibi oynuyor. Bizlere onu hatırlatıyor"

Şu ana kadar 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere Galatasaray ile 5 maça çıkan Mostafa Mohamed, 4 gol atmayı başarırken dev derbide Fenerbahçe deplasmanında da takımını galibiyete taşıyan golün sahibi olmuştu.

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