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Galatasaray'dan Mehmet Topal bombası! Son karar Terim'in

Galatasaray, Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'a kanca attı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:37
Galatasaray'dan Mehmet Topal bombası! Son karar Terim'in

Sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mehmet Topal'ın tekrardan eski kulübü Galatasaray'a döneceği iddia edildi.

Son karar teknik patron Terim'in

Tecrübeli yıldızın menajeri Batur Altıparmak'ın Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi. Görüşmede Mehmet Topal'ın son durumu ve maaş isteği masaya yatırıldı. Sarı-kırmızılı yöneticiler konuyu teknik direktör Fatih Terim'le masaya yatırdıktan sonra kesin kararını verecek. Yerli rotasyonunu genişletmek için büyük çaba harcayan Terim'in tecrübeli futbolcunun transferine sıcak bakabileceği gelen bilgiler arasında. Transferin kısa süre içinde netliğe kavuşması bekleniyor.

Yerli stoper rotasyonunda sıkıntı yaşayan Fatih Terim'in Mehmet Topal'ı bu bölgede oynatmak için transfer edebileceği belirtiliyor.

2006 yılında Çanakkale Dardanelspor'dan Galatasaray'a transfer olan Mehmet Topal, sarı-kırmızılı forma altında ismini duyurdu. 4 sezon Galatasaray'da görev yapan Topal ardından Valencia'nın yolunu tuttu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:37
  1. Çanakkale
  2. Mehmet Topal
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe

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