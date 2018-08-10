Galatasaray'dan Mbaye Niang bombası!

TuttoSport geçen sezon F.Bahçe’nin kulübü Milan’la anlaşmasına rağmen Torino’yu seçen Senegalli forvetine teklif yağdığını iddia etti. Gazete; Torino’nun Nice ve Granda ile beraber G.Saray’ın yaptığı kiralama teklifine sıcak bakmadığı, Sampdoria ile Bordeaux’nun teklif ettiği rakamları düşük bulduğunu iddia etti.

Niang’ın Liverpool ile oynanan ve 3-1 kaybedilen hazırlık maçında oynadığı kötü futbolun ise yönetimin kararını bir kez daha düşünmesine neden olacağı belirtildi.

G.Saray’ın Şampiyonlar Ligi avantajının 12 milyon euro ödenen Niang’ın bir sonraki satışı için avantaj olabileceği gündeme getirildi.