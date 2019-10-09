Galatasaray'dan KAP açıklaması!

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Eylül 2019 tarihli kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 7. maddesinde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması, diğer bir deyişle Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 540.000.000 TL'ye ulaşmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ‘nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca, yeni kayıtlı sermaye tavanının, çıkarılmış sermayenin 5 katı olan 2.700.000.000 TL olarak belirlenebilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı Ve Nev'i" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesi için 25.09.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, 04.10.2019 tarihinde KAP'da ilan edildiği üzere olumlu sonuçlanmış olup, işbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek, 08.10.2019 tarihinde gerekli izinler alınmıştır.

Alınan görüş ve izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray'ın 31 Mayıs 2019 - 31 Ağustos 2019 kar bilançosu:

31 Mayıs 2019: 30.531.275 TL

31 Ağustos 2019: 79.614.125 TL