Galatasaray’dan Juventus’a tokat: İtalyan basını kudurdu! Milli gururumuz Kenan Yıldız’a demedikleri kalmadı

Avrupa’nın bir numaralı kupasında temsilcimiz Galatasaray, Juventus’u adeta bozguna uğratarak İtalya’yı yasa boğdu. 5-2’lik tarihi skorla sahadan boynu bükük ayrılan İtalyan ekibinde taşlar yerinden oynarken, mağlubiyeti hazmedemeyen Batı medyası milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ı hedef tahtasına oturttu. Kendi beceriksizliklerini görmezden gelen İtalyanlar, mağlubiyetin tüm yükünü 19 yaşındaki evladımızın omuzlarına bırakmaya çalışıyor.

"ESKİ HALİNDEN ESER YOKTU"

La Repubblica: Kelly ve Cabal felaket bir performans sergiledi, Kenan Yıldız'ın ise eski halinden eser yok.

"ÇOK DAHA FARKLI OYNAMALIYDI"

Sport Mediaset: Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir

"SALLAI TARAFINDAN BOĞULDU"

Virgilio Sport: Gabriel Sara'nın 1-0'lık golüne yol açan kanlı top kaybını yaptı. Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu.

"TELAFİ İÇİN BİR ŞEY YAPMADI"

90min: Belki de kendi ülkesinde oynamanın heyecanıydı, ancak ceza sahasının kenarında topu kaybetmesindeki dikkatsizlik gole neden oldu. Hatadan sonra telafi etmek için hiçbir şey yapmadı.

"EN İYİ FORMUNDA DEĞİL"

Eurosport İtalya: Türk takımının 1-0 öne geçtiği pozisyonda topu kaybetti. En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü.