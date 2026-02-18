  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz İhsan Aktaş davasında dikkat çeken ifade! Savcılığa iftira atıyorlar öyle bir şey yok DEM Parti’den ortak rapora şerh! Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını yapacak! Dışişleri Bakanı Fidan ABD’ye gidiyor Sapkınlara ağır yaptırım TPAO ve Shell'den Bulgaristan'da ortaklık imzası Zorlu hava koşuları bile vız geldi! Bayraktar TB3’ten nefes kesen gösteri Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da tertemiz sicilimiz var Türkiye’den enerji güvenliğinde yeni güç çarpanı hamlesi Enerjide KMR devri Herkes gider Mersin’e, İP gider tersine! İP Lideri Dervişoğlu kardeşlik hedefine kin kustu! Biri kasaları boşaltırken biri gönülleri fethediyor! Ak belediyecilik gönüllerde taht kurmaya devam ediyor
Spor Galatasaray’dan Juventus’a tokat: İtalyan basını kudurdu! Milli gururumuz Kenan Yıldız’a demedikleri kalmadı
Spor

Galatasaray’dan Juventus’a tokat: İtalyan basını kudurdu! Milli gururumuz Kenan Yıldız’a demedikleri kalmadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray’dan Juventus’a tokat: İtalyan basını kudurdu! Milli gururumuz Kenan Yıldız’a demedikleri kalmadı

Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan devi Juventus’u 5-2’lik skorla sahadan silen Galatasaray, Avrupa’da bir kez daha tarih yazdı. Sahadaki hezimeti kabullenemeyen İtalyan basını ise suçluyu buldu: Milli gururumuz Kenan Yıldız! Genç yıldızımıza "Kötüydü, boğuldu" diyerek saldıran Çizme medyası, Aslan’ın pençesinden kaçamayan takımlarını aklama telaşına düştü.

Avrupa’nın bir numaralı kupasında temsilcimiz Galatasaray, Juventus’u adeta bozguna uğratarak İtalya’yı yasa boğdu. 5-2’lik tarihi skorla sahadan boynu bükük ayrılan İtalyan ekibinde taşlar yerinden oynarken, mağlubiyeti hazmedemeyen Batı medyası milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ı hedef tahtasına oturttu. Kendi beceriksizliklerini görmezden gelen İtalyanlar, mağlubiyetin tüm yükünü 19 yaşındaki evladımızın omuzlarına bırakmaya çalışıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Kenan Yıldız performansı nedeniyle İtalya'da eleştirilerin hedefi oldu. İtalyan basınında Kenan Yıldız için 'Türk takımının 1-0 öne geçtiği pozisyonda topu kaybetti. En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor.' ifadeleri kullanıldı

İtalyan basını, Kenan Yıldız'ın Galatasaray'a karşı olan performansını eleştirdi, gole sebebiyet veren hata yaptığını öne çıkardı.

"ESKİ HALİNDEN ESER YOKTU"

La Repubblica: Kelly ve Cabal felaket bir performans sergiledi, Kenan Yıldız'ın ise eski halinden eser yok.

"ÇOK DAHA FARKLI OYNAMALIYDI"

Sport Mediaset: Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir

"SALLAI TARAFINDAN BOĞULDU"

Virgilio Sport: Gabriel Sara'nın 1-0'lık golüne yol açan kanlı top kaybını yaptı. Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu.

"TELAFİ İÇİN BİR ŞEY YAPMADI"

90min: Belki de kendi ülkesinde oynamanın heyecanıydı, ancak ceza sahasının kenarında topu kaybetmesindeki dikkatsizlik gole neden oldu. Hatadan sonra telafi etmek için hiçbir şey yapmadı.

"EN İYİ FORMUNDA DEĞİL"

Eurosport İtalya: Türk takımının 1-0 öne geçtiği pozisyonda topu kaybetti. En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlığını sürdürüyor
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlığını sürdürüyor

Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlığını sürdürüyor

Yeni Red Bull Sporcusu Kerem Kazaz... 2026 JWRC Sezonuna İsveç’te Başlıyor
Yeni Red Bull Sporcusu Kerem Kazaz... 2026 JWRC Sezonuna İsveç’te Başlıyor

Spor

Yeni Red Bull Sporcusu Kerem Kazaz... 2026 JWRC Sezonuna İsveç’te Başlıyor

Reis ile yollar ayrıldı
Reis ile yollar ayrıldı

Spor

Reis ile yollar ayrıldı

Manchester United'dan Trabzonspor'a müjde
Manchester United'dan Trabzonspor'a müjde

Spor

Manchester United'dan Trabzonspor'a müjde

U19 derbisinde gol yağmuru! Rakibini 4-3 yendi
U19 derbisinde gol yağmuru! Rakibini 4-3 yendi

Spor

U19 derbisinde gol yağmuru! Rakibini 4-3 yendi

Fenerbahçe'nin tartışmalı golüne Trabzonspor'dan isyan!
Fenerbahçe'nin tartışmalı golüne Trabzonspor'dan isyan!

Spor

Fenerbahçe'nin tartışmalı golüne Trabzonspor'dan isyan!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23