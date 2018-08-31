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Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması

Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan son şampiyon Galatasaray, transfer dönemini kapattığını duyurdu.

31 Ağustos 2018 Cuma 22:23
Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması

Galatasaray'da forvet transferi girişimleri sonuçsuz kaldı ve sarı-kırmızılı kulüp, Akhisa'dan transfer ettiği Ömer Bayram ile transfer dönemini kapattı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak yaptığı açıklamada, "Ömer Bayram transferi ile transfer dönemini kapattık" ifadelerini kullandı.

Transfer döneminin son gününde Atalanta'dan Cornelius ve Beşiktaş'tan Vagner Love transferi için girişimlerde bulunan Galatasaray, iki futbolcunun da transferinden istediği sonucu alamadı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 22:23
  1. Galatasaray
  2. Süper Lig

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