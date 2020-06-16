Galatasaray'dan flaş açıklama! Muslera'nın sözleşmesi...

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan kalecisini mağdur etmeyecek. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak sağ ayağındaki iki kırık nedeniyle bugün ameliyata alınacak olan Fernando Muslera’nın durumunun herkes tarafından üzüntüyle karşılandığını dile getirdi.

Albayrak, “Muslera sadece bizim değil, taraflı-tarafsız herkesin gönlünde taht kurmuş bir isimdir. Görüyoruz ki, farklı renklere gönül veren sporseverlerde çok üzüldüler” dedi.

İki yıl uzatacağız

Uruguaylı file bekçisini mağdur etmeyeceklerini dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Muslera’nın bir yıl daha sözleşmesi var. Bunu iki yıl daha uzatacağız"

Ödemeleri yapılacak

"Oynamadığı sürece, oynuyormuş gibi ödemeleri yapacağız. Başarılarını anlatmaya gerek yok. Sekiz yılda 14 kupa, kolay mı?"

"Bu başarılarda onun da alın teri var. O bizim evladımız, asla onu zor gününde yalnız bırakmayacağız.”

Sağ ayağında tibia ve fibula kırığı tespit edilen Fernando Muslera için 16 Haziran acı bir tesadüf oldu. Sarı-kırmızılı kalecinin bugün doğum günü olduğu ve bu günde ameliyata gireceği ifade edildi. Uruguaylı eldivenin 6-8 ay arasında öngörülen tedavi süreci nedeniyle gelecek sezonun ilk yarısını kaçıracak olması, kaleci transferini gündeme getirdi