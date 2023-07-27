  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Zaha göndermesi
Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Zaha göndermesi

Yeniakit Publisher
2023-07-27 00:41:00 -
Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Zaha göndermesi

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe yönetici Selahattin Baki'nin Wilfred Zaha transferi hakkındaki söylemlerinin ardından bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray Kulübü'nden Fenerbahçe yönetici Selahattin Baki'ye Wilfred cevabı geldi.

Selahattin Baki, Zimbru maçının ardından, "Zaha konusu var. Galatasaray'ın copy paste medya mensuplarını tebrik ediyorum. Algı nasıl yaratılır dersini veriyorlar. 4-5 gün önce masadan kalktığımız bir transferi sanki yüzyılın çalımını atmışlar gibi akılları sıra küçük göstermeye çalışıyorlar." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübü, Baki'nin bu açıklamasının ardından resmi sosyal medya hesabından, "Wilfried Zaha t-shirtlerini http://GSStore.org’dan satın alabilirsiniz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23