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Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha'dan sonra bir transfer şoku daha!
Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha'dan sonra bir transfer şoku daha!

Yeniakit Publisher
2023-08-05 15:04:00 - 2023-08-05 15:08:50
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha'dan sonra bir transfer şoku daha!

Galatasaray'ın Shakhtar ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Tete için devreye girmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Cimbom, Zaniolo'nun satılması halinde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı Sambacı'yı renklerine bağlamayı hedefliyor.

Galatasaray'ın Shakhtar ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Tete için devreye girmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Cimbom, Zaniolo'nun satılması halinde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı Sambacı'yı renklerine bağlamayı hedefliyor.

Avrupa'da ses getiren transferlere imza atan Galatasaray, kanat forvet pozisyonu için de takviye yapmayı planlıyor.

Birçok Avrupa kulübünün radarında bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun satılması halinde bu bölge için düşünülen isim belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın menajerinin bir süredir İstanbul'da olan 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız Tete'yi listesine aldığı öğrenildi.

5 milyon Euro civarında yıllık maaş beklentisi olan futbolcuyu Fenerbahçe de bir süredir kadrosuna katmak için uğraş veriyor.
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Takvim'de yer alan habere göre; Aslan Zaniolo'nun satışı sonrasında Tete için atak yapmayı düşünüyor.

Tatilini Bodrum'da geçiren Sambacı, geçen sezon kiralık oynadığı Leicester City'de 13 maçta 1 gol kaydetti.

Shakhtar, Lyon ve Gremio formalarını da terleten Tete'nin toplamda kariyerinde 152 karşılaşmada 40 gol, 25 de asisti bulunuyor.

 

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