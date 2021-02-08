  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tepki: Bu çok ayıp
Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tepki: Bu çok ayıp

Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Kükner, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları derbi maç için stada gelen başkan Mustafa Cengiz'e akreditasyon kartı sorulduğunu kaydetti ve bu duruma tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 19:05:00 -
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tepki: Bu çok ayıp

Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Kükner, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları derbi maç için stada gelen başkan Mustafa Cengiz'e akreditasyon kartı sorulduğunu kaydetti ve bu duruma tepki gösterdi.

GS TV'de yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Kükner, "Başkanımız Galatasaray heyetiyle birlikte geldi. Başkanımıza aşağıda akreditasyon kimliği sorulmuş. Bu çok ayıptır. Biz burada hiçbir zaman diğer kulüplerin başkanlarına böyle bir uygulama yapmıyoruz. Sorulması hukuken doğrudur ama adabımuaşeret gereği ayıptır. Böyle bir şey olamaz. Başkanımızı 1-2 dakika bekletmişler. Sonra yukarı çıktı başkanımız. Herkesin içeri girmesini sağladıktan sonra en son kendisi gelir." dedi.

Kükner ayrıca, başkan Mustafa Cengiz'in, maçın taraftarsız oynanmasına karşın çok sayıda sarı-lacivertli futbol severin tribünde bulunmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şikayette bulunduğunu da aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alaattin Çakıcı Boğaziçi mektubunda ne dedi? Alaattin Çakıcı, Melih Bulu’dan ne istedi?
Gündem

Alaattin Çakıcı Boğaziçi mektubunda ne dedi? Alaattin Çakıcı, Melih Bulu’dan ne istedi?

Yasa dışı örgütlerle CHP ve HDP'nin kışkırttığı Boğaziçi provokatörleri ikinci gezi ihanetini gerçekleştirmek istiyor. Ancak milli ve yerli ..
Hastanede kepazelik! Müdür hemen görevden alındı
Gündem

Hastanede kepazelik! Müdür hemen görevden alındı

Edirne'nin Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli memur Halil Bozkır'dan 10 bin lira rüşvet ile viski istediği iddia edilen hastane müdürü..
Yatırım yapacaklar dikkat! Altın ile ilgili çarpıcı uyarı
Ekonomi

Yatırım yapacaklar dikkat! Altın ile ilgili çarpıcı uyarı

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken yatırımcılar ne yapacağını şaşırdı. 530'lardan 410 seviyelerine gerileyen altın ile ilgili ekonomis..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay