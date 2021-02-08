Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tepki: Bu çok ayıp

Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Kükner, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları derbi maç için stada gelen başkan Mustafa Cengiz'e akreditasyon kartı sorulduğunu kaydetti ve bu duruma tepki gösterdi.

GS TV'de yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Kükner, "Başkanımız Galatasaray heyetiyle birlikte geldi. Başkanımıza aşağıda akreditasyon kimliği sorulmuş. Bu çok ayıptır. Biz burada hiçbir zaman diğer kulüplerin başkanlarına böyle bir uygulama yapmıyoruz. Sorulması hukuken doğrudur ama adabımuaşeret gereği ayıptır. Böyle bir şey olamaz. Başkanımızı 1-2 dakika bekletmişler. Sonra yukarı çıktı başkanımız. Herkesin içeri girmesini sağladıktan sonra en son kendisi gelir." dedi.

Kükner ayrıca, başkan Mustafa Cengiz'in, maçın taraftarsız oynanmasına karşın çok sayıda sarı-lacivertli futbol severin tribünde bulunmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şikayette bulunduğunu da aktardı.