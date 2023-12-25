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Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap
Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap

Yeniakit Publisher
2023-12-25 23:02:00 -
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap

Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki pozisyona ilişkin olarak Fenerbahçe'ye cevap verdi.

Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray, sosyal medya hesabından Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonu paylaşarak, "Hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir." denildi.

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