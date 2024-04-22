Galatasaray'dan Fenerbahçelileri korkutan istatistik!

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Pendikspor’u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların ilginç bir istatistiği ortaya çıktı. Son 5 haftaya lider girmeyi garantileyen Galatasaray, lig tarihinde bunu başardığı 15 sezonun hepsinde şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray Pendikspor ile Süper Lig'in 33. haftasında Rams Park'ta karşılaştı. Cimbom bu maçı da kazanarak ligdeki 14 maçlık galibiyeti serisi rekorunu tazeledi.

İLGİNÇ İSTATİSTİK

Kazanılan bu Pendikspor mücadelesinin ardından Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 5'e yükselten Galatasaray, son 5 haftaya en az 2 puan farkla lider girmeyi garantiledi.

SON 15 SEZONUN TAMAMINDA...

Galatasaray lig tarihinde daha önce 15 kez son 5 haftaya lider girmeyi başardı. Bu sezonların tamamında şampiyon olan Galatasaray'da ortaya çıkan bu istatistik, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

İşte şampiyon olduğu sezonlar:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2022/23 Şampiyon

2017/18 Şampiyon

2012/13 Şampiyon

2011/12 Şampiyon

2001/02 Şampiyon

1999/00 Şampiyon

1998/99 Şampiyon

1996/97 Şampiyon

1993/94 Şampiyon

1992/93 Şampiyon

1987/88 Şampiyon

1972/73 Şampiyon

1971/72 Şampiyon

1970/71 Şampiyon

1962/63 Şampiyon