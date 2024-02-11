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Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe maçına flaş gönderme! FETÖ imalı cevap gecikmedi
Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçına flaş gönderme! FETÖ imalı cevap gecikmedi

Yeniakit Publisher
2024-02-11 23:49:00 -
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçına flaş gönderme! FETÖ imalı cevap gecikmedi

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma Fenerbahçe'den FETÖ imalı bir cevap geldi.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe'nin, sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşma sonrası Galatasaray Kulübü maçta verilen hakem kararlarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

"Kör bir hakem, komik bir penaltı…"

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı…

"Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" ifadelerine yer verildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe'den "FETÖ" imalı cevap geldi!

Fenerbahçe ise Galatasaray'ın açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı kulübün paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen;
kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz;

“Kişi kendinden bilir işi…”

Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK.

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