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Galatasaray’dan Erzurumspor maçı hakkında açılama

Galatasaray kulübü, ligin 24.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:53
Galatasaray’dan Erzurumspor maçı hakkında açılama

Galatasaray kulübü, ligin 24. haftasında oynanacak olan Erzurumspor maçının saatinin değişimi hakkında Futbol Federasyonu’na yaptıkları başvurunun olumsuz sonuçlandığını açıkladı.


Galatasaray kulübü, 3 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının saatinin, hava koşulları nedeniyle gündüz saatine çekilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na yazılı başvuruda bulunmuştu. Sarı-kırmızılılar, yaptıkları bu başvurunun TFF, yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri nedeniyle kabul edilmediğini, maçın ilk açıklandığı saat olan 19.00’da başlayacağını bildirdi.


Galatasaray resmi sitesinden Erzrurumspor maçı hakkında yapılan açıklama şu şekilde:



“Bilindiği üzere, 3 Mart 2019 Pazar günü saat 19:00 da oynanacak olan Erzurumspor - Galatasaray maçı için, gerek TFF gerekse yayıncı kuruluş nezdinde maçın daha uygun meteorolojik, saha ve fiziki koşullarda oynanabilmesi ve gündüz saatlerine alınması konusunda, maç saatinin ilan edildiği ilk günden itibaren başvuruda ve müteaddid görüşmelerde bulunduk.


Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13:30 ya da 16:00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından Kulübümüze bildirilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:53
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