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Spor Galatasaray'dan dudak uçuklatan zarar
Spor

Galatasaray'dan dudak uçuklatan zarar

Yeniakit Publisher
2023-07-27 02:26:00 -
Galatasaray'dan dudak uçuklatan zarar

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na son 1 yılın kar/zarar dengesini açıkladı. Sarı kırmızılılar yaklaşık 1 milyar lira zararda olduğunu duyurdu.

Galatasaray geçtiğimiz sezonun finansal verilerini duyurdu.

Sarı kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 Dönemi faaliyet raporunu açıkladı.

Rapora göre Galatasaray geçtiğimiz dönemde 952 milyon TL Zarar etti. Sarı kırmızılılar 1 Haziran 2021/31 Mayıs 2022 döneminde ise 377 milyon TL zarar etmişti.

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