Galatasaray'dan dudak uçuklatan zarar
Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na son 1 yılın kar/zarar dengesini açıkladı. Sarı kırmızılılar yaklaşık 1 milyar lira zararda olduğunu duyurdu.
Galatasaray geçtiğimiz sezonun finansal verilerini duyurdu.
Sarı kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 Dönemi faaliyet raporunu açıkladı.
Rapora göre Galatasaray geçtiğimiz dönemde 952 milyon TL Zarar etti. Sarı kırmızılılar 1 Haziran 2021/31 Mayıs 2022 döneminde ise 377 milyon TL zarar etmişti.