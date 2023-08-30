Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım: Ait olduğumuz yerdeyiz
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesabından, "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, geçmiş dönemde Şampiyonlar Ligi'nde atılan goller kullanıldı.
4 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray, Molde maçı sonrası, "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
"Ait olduğumuz yerdeyiz"
Sarı-kırmızılılar, Molde'yi eleyip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın paylaşımında, geçmiş dönemde Şampiyonlar Ligi'nde atılan goller kullanıldı ve "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadeleri kullanıldı.
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