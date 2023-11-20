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Spor Galatasaray'dan dev anlaşma! Kulüp kasası dolacak
Spor

Galatasaray'dan dev anlaşma! Kulüp kasası dolacak

Yeniakit Publisher
2023-11-20 21:03:00 -
Galatasaray'dan dev anlaşma! Kulüp kasası dolacak

Galatasaray, forma sponsorluğu konusunda PUMA ile 5 yıllık bir anlaşma yaptı.

Galatasaray Kulübü, spor malzemeleri üreticisi Puma ile 25 milyon avro karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 2024-2025 sezonunu kapsayan 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak anlaşmanın, 30 Haziran 2029'da sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, 5 sezon için geçerli olacak sponsorluk ve lisans sözleşmesi kapsamında 25 milyon avroluk net ödeme dışında sportif başarıya dayalı oluşturulmuş prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ile Puma tarafından satışı yapılacak lisanslı ürünler üzerinden hesaplanacak telif ödemesinin Galatasaray'a aktarılacağı kaydedildi.

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