Galatasaray'dan derbi öncesi kritik hamle

Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'ya Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi.

Süper Lig'in ikinci yarısına tıpkı sezon başında olduğu gibi galibiyetlerle başlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılılarda Muslera'nın da takıma dönmesiyle galibiyet serisine başlanırken, Uruguaylı yıldız 4 maçta yalnızca 2 gol yedi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera, kariyerini sarı-kırmızı forma altında noktalamak istiyor.

1+1 yıllık yeni sözleşme önerisi

Skorer'in haberine göre; bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Muslera ile görüşmelere başlayan Galatasaray Yönetimi, 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciye 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi.

Galatasaray ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca, mali şartlarda anlaşma zemini arıyor.

Maaşı 3 milyon eurodan 2 milyon euroya inecek

Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro garanti maaş alan ve yönetimin talebi sonrasında maaşında 500 bin euro indirime giden Muslera'ya 2 milyon euro seviyesinde yeni sözleşme öneren sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı file bekçisinin menajerinden gelecek olan cevabı bekliyor.

Futbol hayatından sonra da Galatasaray'da kalmak istediğini bildirmişti

Kariyerine Galatasaray forması altında son vermek isteyen ve futbol hayatından sonra da İstanbul'da kalarak Galatasaray'a hizmet etmeyi hedefleyen Muslera, "Galatasaray benim ailem ve sadece futbol oynarken değil futbol kariyerimden sonra da Galatasaray çatısı altında olmak istiyorum" demişti.

Fatih Terim de belirtmişti

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Muslera'nın sona eren sözleşmesi hakkında, "Muslera, Galatasaray'ın büyük bir değeri ve sadece saha içerisinde değil saha dışında da Galatasaray değerlerini temsil eden biri” ifadelerini kullanmıştı.

10 sezonda 14 kupa kazandı

10 sezondan bu yana Galatasaray forması giyen Muslera, sarı-kırmızılı takımda 5'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa kazandı.