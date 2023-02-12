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Spor Galatasaray'dan depremzedeler için bir ilk daha!
Spor

Galatasaray'dan depremzedeler için bir ilk daha!

Galatasaray, depremzedelere yardımcı olmak amacı ile müzayede düzenleyecek. Süper Lig ekibi, kampanyanın detaylarını sosyal medyadan duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 17:23:00 -
Galatasaray'dan depremzedeler için bir ilk daha!

Galatasaray, depremzedelere yardımcı olmak amacı ile müzayede düzenleyecek. Süper Lig ekibi, kampanyanın detaylarını sosyal medyadan duyurdu.

Süper Lig lideri Galatasaray, depremzedelere yardım için pek çok çalışma gerçekleştiriyor.

Galatasaray, deprem bölgesine yardım için maddi manevi değeri bulunan eşyaların, Dev Müzayede iş birliği ile gerçekleştirilecek müzayede için Nef Stadyumu'nda teslim edilebileceğini duyurdu.

Akşam'a göre; Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Maddi/manevi değeri bulunan eşyalarınızı depremzedeler için maddi desteğe dönüştürmek ister misiniz? Dev Müzayede iş birliği ile düzenlenecek müzayedemizde yer almasını istediğiniz eşyalarınızı Nef Stadyumu P1 Park Alanı'na teslim edebilirsiniz" denildi.

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