THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Galatasaray'dan CAS açıklaması!

Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor'a ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, CAS ile ilgili açıklama yaptı.

28 Ekim 2018 Pazar 17:42
Galatasaray'dan CAS açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, CAS'a yaptıkları başvurunun 1 hafta içerisinde neticelenmesini umduklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerini yemekte ağırladı. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray müsabakası öncesi, ev sahibi ekip yönetimi tarafından bir yemek organizasyonu düzenlendi. İki kulübün başkan ve yöneticilerinin buluştuğu yemekte konuşan Adil Gevrek, Galatasaray yönetimini kentte ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Centilmence bir maç olmasını temenni eden Gevrek, "İki taraf için de sakatlık yaşanmamasını diliyorum. Kardeşçe, futbolun birleştirici bir güç olması dileğiyle iyi bir maç olsun. Her iki takım için de sonuç ne olursa olsun kardeşliğin, centilmenliğin kazandığı bir sonuç olsun inşallah." diye konuştu.

Mustafa Cengiz: "Şampiyonlar Ligi'ne rastgele bir hitabetle gidemezsiniz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise Malatya'nın coğrafyanın en değerli parçalarından biri olduğunu belirtti.

Malatya halkının spora olan düşkünlüğü ve misafirperverliği için teşekkür eden Cengiz, "Centilmence, düzgün, dürüst bir maç olmasını diliyorum. Hakem üzerinden hiçbir söylenti olmamasını, her iki takımın lehine veya aleyhine olmamasını diliyorum. Galatasaray ve Malatya'ya yakışır bir maç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "CAS'ta (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) gelişmeler nedir, ne zaman sonuçlanacak?" sorusu üzerine Cengiz, çok sağlıklı ve düzgün bir süreç geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"26 Haziran'dan beri neredeyse her gün UEFA ile en az 1-2 saat yazışma ve güncelleme içerisindeyiz bilgilerimizi. UEFA çok sağlıklı bir kurum, özellikle son dönem yönetim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz CAS'a çok bilinçli bir şekilde gittik. CAS'ta ikiye ayırma, çatallaştırma gibi bir sisteme başvurduk, usul ve esas yönünden diyebilirim. Umarım birinci olasılık tutarsa çok kısa zamanda bir netice elde edeceğiz. Yoksa doğal süreç içerisinde bırakmayı düşünüyoruz. Şunu söyleyeyim, insanlar kasmasın. Galatasaray borsaya kote."

Cengiz, aleyhte çok haberlerin yapıldığını belirterek, "Lütfen söylediklerim tam anlaşılsın. Çok üzüntüyle izliyorum. Saklı gizli hiçbir şey yok, gerek CAS'ta gerek UEFA'da. Doğru ve dimdik çalışıyoruz. Biz zaten şeffaf çalışıyoruz." diye konuştu.

"Öyle kolay değil"

Yeniden incelenme istendiğini ve bu incelemenin yapıldığını aktaran Cengiz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dünyanın en değerli bağımsız değerlendirme kuruluşu bizi izliyor ve denetliyor. Buna gerek yok, bizi yeniden yormayın diyoruz. CAS'ı biz kaybetsek bile ne olacak, yeniden incelenecek. Nedir yeniden incelenme, yeniden yorulmak. Biz zaten Haziran'ın 11'inden beri her gün, her saat uğraşıyoruz. Öyle kolay değil. CAS'ın kararını 1 hafta içinde açıklamasını bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne, 100 milyonlarca liranın döndüğü bir gelire sıradan, rastgele bir hitabetle gidemezsiniz. Kişisel ilişkilerle gidemezsiniz. Dünyanın gözü sizin üzerinizde. Bu açıdan lütfen, taraftarımız rahat olsun, Türkiye'de futbolu sevenler de rahat olsun. İnşallah her şey hayırlı olacak Galatasaray için."

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 17:42
  1. Malatya
  2. Galatasaray
  3. CAS

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paraben maddesi öyle zararlı ki!
    1. Paraben maddesi öyle zararlı ki!
    2. Doğum yapan annenin beyni yenileniyor
    3. MEB o iddialarla ilgili soruşturma..
    4. Bakan Kurum'dan tasarruf açıklaması
    5. Nikahı Türk başkan kıydı, aile..
    6. Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü"..
    7. Salata sağlıklı ama...
    8. Kiliseyi satın alan Müslümanlar ülkede..
    9. Galatasaray'da gençlik devrimi! Terim..
    10. Bakan Soylu sınırdayken bir terörist..
    11. Kireçlenme yahut artroz ağrıları
    12. Zencefil kansere karşı faydalı mı?
    13. Tam 57 gün oldu! Açlık grevini sürdüyor
    14. Taşlar şifa vesilesi
    15. CHP'li başkanın aday olmaması coşkuyla..
    16. Münbiç'te 67'nci devriye tamamlandı
    17. Güneydoğu Anadolu'nun lokomotif..
    18. Almanya'dan flaş karar! Provokatör..
    19. Bakan Turhan Karadağlı bakan ile..
    20. Türkiye'ye küstah mesaj! Saldırı..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”