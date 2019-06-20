0553 313 94 23

Galatasaray'dan bomba transfer! Anlaşma tamam

Galatasaray, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük ile iki yıllık anlaşma sağladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 22:41
Galatasaray'dan bomba transfer! Anlaşma tamam

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen kanat oyucncusu Adem Büyük ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu ile TL üzerinden sözleşme detaylarını belirleyecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:41
  1. Malatya
  2. Galatasaray
  3. galatasaray Adem büyük

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz gündönümü nedir? 21 Haziran yaz gündönümü en uzun gece
    1. Yaz gündönümü nedir? 21 Haziran yaz..
    2. Gürcistan’da parlamento binası önünde..
    3. Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3..
    4. Dicle Nehri’ne düşen genç akıntıya..
    5. Kraliçe’nin doğum günü için Birleşik..
    6. Edirne'de anne ve oğluna silahlı saldırı
    7. Ağız ve diş sağlağıyla ilgili 5..
    8. Kolarov Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
    9. Galatasaray'dan bomba transfer!..
    10. Galatasaray'da transfer zirvesi!
    11. Önce çocuklar ardından aileleri kavga..
    12. Motosikletliler Binali Yıldırım’a..
    13. Evin bahçesinde ekili Hint kenevirleri..
    14. Bölgede gerilim had safhada! 'Canımız..
    15. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan..
    16. ABD Senatosu'ndan Suudi Arabistan'a..
    17. Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla..
    18. "İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla..
    19. YKS tercih kılavuzu yayımlandı
    20. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"