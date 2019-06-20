Galatasaray'dan bomba transfer! Anlaşma tamam Galatasaray, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük ile iki yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen kanat oyucncusu Adem Büyük ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu ile TL üzerinden sözleşme detaylarını belirleyecek.

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