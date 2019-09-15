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Galatasaray'dan birlik mesajı

- 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi:"Bütün şer odaklarını yıkıp, mayısı göğüsleyeceğiz ve şampiyon olacağız"

15 Eylül 2019 Pazar 12:57
Galatasaray'dan birlik mesajı


İSTANBUL (AA) - 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneğinin yeni üye berat töreni gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılıların Kalamış'taki tesislerinde yapılan organizasyona, 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Metin Karakaya katıldı.

Vahap Tanrıverdi, törende yaptığı açıklamada, camia olarak kenetlendiklerini göstermek adına bir araya geldiklerini söyledi.

Galatasaray'ın yek vücut olması gerektiğini vurgulayan Tanrıverdi, "Galatasaray'ın şer odaklarına karşı olan gücünü göstermek adına burada toplandık. Görünen şu ki bu yıl bütün Galatasaray, yek vücut, tek ve diri olacağız. Bütün şer odaklarını yıkıp, mayısı göğüsleyeceğiz ve şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Çok iyi transferler yaptıklarını ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamaları gerektiğini belirten Tanrıverdi, şunları aktardı:

"Rakip takımın bayrağını (Fenerbahçe bayrağı) şuradan görebiliyorum. Yıl sonunda da inşallah hiçbir yerde görmeyeceğiz. O bayrak hiçbir yere çıkmayacak, hiçbir binaya, sokağa asılmayacak. Çok güzel transferler oldu. Kısa bir adaptasyon sürecinden sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de birkaç maçta başarılı olursak sonuçlar çok güzel olacak."

Mahmut Recevik ise Galatasaray için her şeyin çok iyi gittiğini belirtti. Ömer Cansever de Galatasaraylılığın bir ayrıcalık olduğunu ve o ayrıcalık için kenetlenmeleri gerektiğini kaydetti.

Öte yandan törende Vahap Tanrıverdi, Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Metin Karakaya, üzerinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in fotoğrafının yer aldığı "Adalet yoksa, Galatasaray var" yazılı tişört ile objektiflere poz verdi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:57
  1. 1905 Kültür
  2. Galatasaray Kulübü
  3. Mahmut Recevik
  4. Metin Karakaya
  5. Ömer Cansever
  6. Sanat ve Spor Derneği
  7. Vahap Tanrıverdi

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