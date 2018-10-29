Galatasaray'dan Belhanda açıklaması!

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam Yeni Malatyaspor’a karşı tam süre alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray açıklama yaptı

Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesi hisseden ve müsabakaya devam edemeyen Younes Belhanda, geceyi kontrol amaçlı olarak sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde müşahede altında geçirdi. Yapılan geniş kapsamlı tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan Belhanda'nın yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılması planlanmaktadır.

Sakat oyuncuların son durumu

Aynı karşılaşmada sağ ayağına darbe alan ve kas içi kanaması tespit edilen Martin Linnes, tedavisinin ardından takımla beraber yenilenme antrenmanına katıldı. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, tedavilerinin ardından düz koşulara başladı. Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, tedavilerinin ardından tempolu koşulara ve istasyon çalışmalarına başladı. Fernando Reges, tedavisinin ardından takımdan ayrı salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.



Galatasaray , Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.