Galatasaray'dan ayrılan Garry Rodrigues'ten transfer itirafı Galatasaray'dan 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu Galatasaray'dan ayrılmanın hiç kolay olmadığını ifade eden yıldız kanat oyuncusu, "Bu tercihten ötürü mutluyum. Ancak kolay olmadı. Ailem için kabul ettim" ifadelerini kullandı.

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