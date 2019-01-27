Galatasaray'dan ayrılan Garry Rodrigues'ten transfer itirafı
Galatasaray'dan 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına açıklamalarda bulundu.27 Ocak 2019 Pazar 12:16
Galatasaray'dan 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu
Galatasaray'dan ayrılmanın hiç kolay olmadığını ifade eden yıldız kanat oyuncusu, "Bu tercihten ötürü mutluyum. Ancak kolay olmadı. Ailem için kabul ettim" ifadelerini kullandı.
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