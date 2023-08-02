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Spor Galatasaray'dan ayrılan Atalay Babacan'ın yeni adresi belli oldu
Spor

Galatasaray'dan ayrılan Atalay Babacan'ın yeni adresi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-02 18:35:00 -
Galatasaray'dan ayrılan Atalay Babacan'ın yeni adresi belli oldu

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Galatasaray'dan ayrılan orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Atalay Babacan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 Haziran 2000 Denizli doğumlu olan Babacan'ın, futbola Denizlispor altyapısında başladığı, 2015 yılında Galatasaray altyapısına transfer olduktan sonra 8 Ekim 2018'de Galatasaray ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kariyerinde 80 resmi maça çıkan Babacan'ın, aynı zamanda Adanaspor, Ümraniyespor ve Sarıyer'de de kiralık olarak forma giydiği kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, 31 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Babacan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
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