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Galatasaray'dan Ali Koç'a derbi daveti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir süredir esen dostluk rüzgarlarının devamı adına Cengiz, Ali Koç'u cuma günkü derbide ağırlamak üzere davette bulunacak.

31 Ekim 2018 Çarşamba 20:27
Galatasaray'dan Ali Koç'a derbi daveti

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri arasında esen dostluk rüzgarlarının devamı için sarı kırmızılılar önemli bir adım daha atacak.

Galatasaray Kulübü'nde başkanlığa Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe Kulübü'nde ise Ali Koç'un gelmesiyle yumuşayan ilişkilerde cuma günü bir perde daha açılacak.

Sarı kırmızılılar, cuma günkü derbi öncesinde Ali Koç ve yönetim kurulunu ağırlamak adına yemek daveti yapacak.

YEMEKTE VE MAÇA BİRLİKTE OLACAKLAR

G.Saray'ın bu davetine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç iştirak ederse 90 dakika öncesinde iki kulüp başkanı Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Futboldaki barış ve dostluk rüzgarlarının devam etmesini isteyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de, karşılaşmayı gelişmelere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yan yana izlemeyi planlıyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 20:27
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