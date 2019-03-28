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Galatasaray’da Yuto Nagatomo koşulara başladı

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde E.

28 Mart 2019 Perşembe 19:31
Galatasaray’da Yuto Nagatomo koşulara başladı

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde E. Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılıların Japon sol beki Yuto Nagatomo takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki yapılan antrenman salonda stretching ve core hareketleriyle başlandı. Daha sonra sahada yenilenme koşusu gerçekleştirildi.


Milli takımlarından dönen Younes Belhanda, Martin Linnes, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, antrenmanda yer aldı. İstanbulspor ile oynanan maçta tedbir amaçlı olarak yer almayan Selçuk İnan takımla birlikte çalıştı. Milli takımında sakatlanan Kostas Mitroglou, tedavisinin ardından salonda çalıştı. Yuto Nagatomo ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına başladı.


Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:31
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