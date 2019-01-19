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Galatasaray'da yeni üyeler için berat töreni yapıldı

- Sarı-kırmızılı kulübünün yeni üyeleri, berat ve üyelik kartlarını düzenlenen törenle aldı

19 Ocak 2019 Cumartesi 20:42
Galatasaray'da yeni üyeler için berat töreni yapıldı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün yeni üyeleri, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen törenle berat ve üyelik kartlarını teslim aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, törende başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, genel sekreter İlber Aydemir, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Dilek Kutlu, Banu Vahapoğlu Akgün, Okan Böke ve Özgür Savaş Özüdoğru'nun yanısıra, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile üyeler hazır bulundu.

Galatasaray Lisesi girişinde 1905 yılı giysileri içindeki lise öğrencileri ve bando eşliğinde karşılanan üyeler, Ali Sami Yen'in sarı-kırmızılı kulübü kurduğu sınıfı ziyaret ettiler.

Törende bir konuşma yapan başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray'a üyeliğin yürekle olduğunu belirterek, "Galatasaray'a üye olmak sadece kağıt ile değil yürekle olur. Galatasaray'ın en büyük gücü, taraftar olarak sizlersiniz. Galatasaray'ın dünya çapında yüz milyona yakın sempatizanı ve otuz milyona yakın taraftarı var." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, konuşmasında sadakat vurgusu yaparak şunları kaydetti:

"Bir camiayı sosyolojik olarak dört ana unsur bir arada tutar. Aidiyet, kendini oraya ait hissetme. Sadakat, oraya sadık olmak. Görevde olsun ya da olmasın, eski ya da yeni, mevcut camiaya zarar verecek eylem ve söylemlerden imtina etmek, sakınmak. Kişisel çıkarlar, kişisel hırslar için camiayı ateşe atmamak. Sadakat budur. Aidiyetten sonra gelen en önemli şeydir. Sahiplenme duygusu da önemlidir. Alacağınız bu belge, sizi bir taraftara göre çok daha sorumlu kılıyor. O taraftar size bir görev tebliğ ediyor. Ben dahil hepimiz, aldığımız belgenin hakkını vermek, görevimizi doğrulukla, samimiyetle, şeffaflıkla yerine getirmek durumundayız. Her zaman armaya sadık kalacağız. Bütün geçmişimize vefalı olacağız. Galatasaray'a hizmet edenlere, iyi veya kötü, bütün yönetimlere ve bizim bütün kurucularımıza saygılı olacağız. Onlara vefa göstereceğiz ve en önemlisi gerektiğinde teşekkür edeceğiz. Bugünlerde olduğu gibi maalesef fırtınalı anlarda geminin direklerinden hangisinin devrildiği değil, hangisinin ayakta kaldığı önemlidir ve ayakta kalan direkler göze çarpar. Bu nedenle lütfen Galatasaray'a inanalım. Sadece kendimizi kastetmiyorum, görev tebliğ ettiğimiz yönetimlere inanalım ve güvenelim. Dikensiz gül bahçesinde bütün camialar büyüyebilir ancak Galatasaray'ı büyüten, zorluklar içerisinde, güçlükler içerisindeyken o gördüğünüz kutuya atılan bir liralarla bugüne gelmesidir. Bunu unutmayalım. Şunu da hatırlatmak isterim ki birlik ve beraberlik ancak bu dediğim ilkeler içerisinde olur. Bu ilkeler içerisinde Galatasaray büyür."


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 20:42
  1. Futbol
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  3. Mustafa Cengiz
  4. Spor Toto Süper Lig

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