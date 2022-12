Galatasaray'da yeni proje Leo!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında sarı-kırmızılı takımın gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nevita ile Mecidiyeköy’de yer alan gayrimenkul projesi ile ilgili iş birliği için gerçekleşen imza töreninde konuşuyor.

"Mediciyeköy'deki binamızın işbirliği için Nevita ile yaptığımız anlaşmayı duyurmak için buradayız. İlk günden beri öncelikli amacımız mali açıdan güçlü, sürdürebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir kulüp haline getirmek. Bunun için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu çalışmalardan birisi de Mecidiyeköy'deki arazimizin geliştirilerek değerlendirilmesi. Bu değerlendirmeyle birlikte kulübümüz üstünde ağır bir yük olan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmanın ilk adımını atacağız. Florya ve Kemerburgaz projelerimizin hızlanması açısından da Mecidiyeköy projemiz büyük önem arz ediyor."

"Projenin adı Leo"

"Projemizin adı Leo! Galatasarayımız'a yakışan aslan gibi bir proje olacak. Tüm Galatasaraylılar, buna bir yatırım fırsatı olarak baksın. Yatırım miktarı takribi 100-150 milyon TL arasında değişiyor. Günlük fiyatlar hızla değişiyor. O yüzden kesin rakam söyleyemiyoruz. Burası çok güzel, çok önemli bir rezidans olacak. Herkesin tercih edeceği, herkes için yatırım fırsatı olacak bir gayrimenkul olacak"

"Galatasaray'ın mali yapısı itibarıyla bu harcamayı nasıl yapacak sorusu gündeme geldi. Proje finansmanının nasıl yapılacağı titiz bir projeyle yapıldı. Erden Timur kardeşim burada finansman ve proje açısından büyük destek veriyor."

"Bu proje Galatasaray'ın finansal yapısını güçlendirmek, Bankalar Birliği anlaşmasındaki kredi borcumuzun bir kısmının ödenmesi açısından büyük fayda sağlayacaktır."

"Projenin Rezidans haline gelmesinin harcamasını Galatasaray Spor Kulübü yapacak. Orada Sevgili Erden'in büyük katkısı var. Harcamalar yapıldıktan sonra Galatasaray'ın kasasına girecek minimum rakam 1 milyar TL'dir! Kademe kademe her fırsatta satışların realize olmasıyla birlikte bilgi aktaracağız. Her şeyin şeffaf olduğu, her şeyin bilindiği bir şekilde projeyi geliştiriyoruz. Satışlara yeni başlayacağız. Maliyetler de inişler çıkışlar olabilir. Asgari hedeftir bu rakam. Umudumuz, çalışmalarımızın neticesinde daha fazla Galatasaray'a fayda sağlamaktır.

"Galatasaray Spor Kulübü, ağır bir borç yükü altındadır. Her ne kadar Galatasaray, rakiplerimiz itibarıyla kıyaslandığında, bu Bankalar Birliği konsorsiyumununun ifadesi, Galatasaray en iyi durumda olan kulüptür. Rakiplerimize oranla en iyi durumda olmamız, mevcut borç yükünden kurtulmamamız anlamına geliyor. Galatasaray her alanda en iyi olmak zorunda. Bizim Bankalar Birliği anlaşması gereği 2.2 milyar TL kredi borcumuz var. Uzun vadeli, bugün itibarıyla faiz miktarı kabul edilebilir orandadır ama Galatasaray Spor Kulübü, günde 1 milyon TL'ye yakın faiz ödüyor. Bu şartlarda kulübün istenen seviyeye gelmesi, sportif başarı yakalaması mümkün değil. Genel kurula bunu anlattık. Buradan çıkış için de mevcut gayrımenkulleri değerlendirmeliyiz."

"Mecidiyeköy binası ile borcumuzun neredeyse yarısını kapatıyoruz"

"Gayrımenkulleri, bugünkü durumuyla satmaya kalksak borcumuzu kapatmıyor. Onun için şunu tercih ettik; biz bu elimizdeki gayrımenkulleri geliştirelim. Mecidiyeköy binası ile birlikte borcumuzun neredeyse yarısını kapatıyoruz. Bu operasyonun süratli bir şekilde olmasını umuyor, bu paranın hızlı bir biçimde kasamıza gelmesini bekliyoruz. Galatasaray kasasına gelen paranın yarısı, borcu kapatmaya gidiyor."

"Gelen parayı finansal mühendislikle artıracağız"

"Mecidiyeköy binasından gelen parayı finansal mühendislikle artıracağız. Yarısını Bankalar Birliği'ndeki kredimizi ödedikten sonra borcumuz yarı yarıya azalacak. Diğer yarısı da Florya ve Kemerburgaz projelerimize destek verecek bir fon olarak kullanılacak. Bunların hepsi çok net planlandı. Başlangıç noktası Mecidiyeköy projesi..."

"Galatasaray'ın 25-30 yıl boyunca finansal bağımsızlığını kazanacağız"

"Borcun yarısını kapatınca tamam mı? Hayır! Mecidiyeköy'ü takip edecek projeler var. İnşaatlara başladık. Kemerburgaz çok önemli. Galatasaray'ın geleceğini hazırlıyor. Florya projesinin sonuna yaklaştık. Mecidiyeköy'den gelecek para, hareket kabiliyetimizi hızlandıracak. Borcumuzun tamamının kapatılması Florya projesiyle olacak. Sadece borcu kapatmayacağız, Galatasaray'ın 25-30 yıl boyunca finansal bağımsızlığını kazanacağız. Oradan gelecek parayla kurulacak fonlarla; altyapı, yeni gayrımenkul edindirme, voleybol, basketbol gibi alanları destekleyici kaynak olacak. Ana para sabit olarak fonda kalacak. Gelen yönetimler, bu paranın getirisiyle mevcut projelerini yürütmek zorunda olacak."